Infarti tumori e nascite | quali sono i reparti da record negli ospedali della Romagna

Negli ospedali della Romagna si registrano numeri elevati in alcuni reparti, in particolare per quanto riguarda infarti, tumori e nascite. Lo scorso dicembre, Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha presentato il nuovo Pne, il Programma Nazionale Esiti, uno strumento pensato per valutare la qualità delle prestazioni sanitarie. La sua funzione è di supportare programmi di audit clinico e organizzativo nelle strutture ospedaliere.

"Uno strumento di valutazione a supporto di programmi di audit clinico e organizzativo": con queste parole Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha presentato lo scorso dicembre il nuovo Pne, il Programma Nazionale Esiti. Il rapporto, che fotografa lo stato della sanità.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sanità, quali sono i 13 migliori ospedali dell’Emilia-Romagna secondo Newsweek: la classificaBologna, 26 febbraio 2026 — L’Emilia-Rom a gna si conferma terra di eccellenze sanitarie: ben 13 ospedali della regione figurano nella classifica... Sicurezza negli ospedali Asl To4: arrivano guardie armate nei repartiA partire dal primo maggio, i presidi sanitari dell’Asl To4, tra cui spicca l’ospedale di Ciriè, vedranno la presenza di guardie armate per garantire... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Infarti, tumori e nascite: quali sono i reparti da record negli ospedali della Romagna. Alcol, fumo e sedentarietà causano infarti, tumori, infertilità e morte: tutti i rischi per la saluteMeno sedentarietà e più fumo. Per quanto siano sempre di più gli italiani che hanno deciso di abbandonare il divano, siamo ancora lontani da una vera e propria vita sana.Tante sigarette e qualche ... leggo.it Tumori. Bloccarne la crescita limitando la nascita di nuovi vasi sanguigniIl cancro cresce velocemente se ci sono vasi sanguigni intorno ad esso, che gli forniscono ossigeno e zuccheri. Tanto che bloccando questo afflusso si può fermare lo sviluppo delle neoplasie. Lo ... quotidianosanita.it