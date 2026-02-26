L’Emilia-Romagna si distingue ancora nel settore sanitario, con 13 strutture che entrano nella classifica “Best Hospitals 2026” di Newsweek, realizzata in collaborazione con Statista. La selezione mette in evidenza le eccellenze ospedaliere della regione, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale. La lista rappresenta un riconoscimento importante per le strutture coinvolte, che si sono distinte per qualità e servizi offerti.

Bologna, 26 febbraio 2026 — L’Emilia-Rom a gna si conferma terra di eccellenze sanitarie: ben 13 ospedali della regione figurano nella classifica “Best Hospitals 2026” stilata da Newsweek in collaborazione con la piattaforma globale Statista. Una fotografia internazionale che valuta oltre 2.500 strutture in 32 Paesi e che quest’anno ha messo in evidenza la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e la soddisfazione dei cittadini. I 5 ospedali dell’Emilia-Romagna nei primi 20: quali sono. Tra le prime 20 strutture italiane, spiccano quattro ospedali emiliano-romagnoli: il Sant’Orsola-Malpighi di Bologna al quinto posto nazionale (76esimo nel mondo e secondo ospedale pubblico italiano), il Policlinico di Modena all’11esimo, l’ Ospedale di Parma al 15esimo e l’ Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia al 17esimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sanità, quali sono i 13 migliori ospedali dell’Emilia-Romagna secondo Newsweek: la classifica

