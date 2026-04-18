Si è svolto a Bertinoro un incontro tra rappresentanti della Sardegna e dell’Emilia-Romagna dedicato all’educazione all’aperto e ai servizi per l’infanzia. L’iniziativa ha previsto un confronto tra esperti e operatori del settore, con l’obiettivo di condividere pratiche e metodologie innovative. La discussione si è concentrata sulle modalità di applicazione dell’educazione outdoor nell’ambito dell’infanzia, coinvolgendo figure professionali di entrambe le regioni.

Scambio pedagogico tra Sardegna ed Emilia-Romagna con confronto di alto profilo a Bertinoro sull’ innovazione dei servizi per l’infanzia. Il 15 e 16 aprile il Coordinamento Pedagogico Territoriale di Forlì-Cesena ha ospitato una delegazione di professionisti del Sulcis, area sud-occidentale dell’isola, per uno stage formativo volto alla condivisione di buone pratiche e modelli di governance. Il cuore della visita è stato il Polo 0-6 di Bertinoro, dove il nido Il Bruco e la scuola dell’infanzia La Coccinella hanno offerto uno spaccato concreto dell’ Outdoor Education. Particolare attenzione è stata riservata alla riqualificazione del giardino del nido, frutto di una co-progettazione tra Comune, uffici tecnici e pedagogisti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infanzia e Outdoor Education, missione dal Sulcis sul Colle

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Temi più discussi: Infanzia e Outdoor Education, missione dal Sulcis sul Colle; Un ponte pedagogico tra la Sardegna e la Romagna: Bertinoro diventa scuola di innovazione per l’infanzia; Appuntamento lunedì 20, ore 17,00 alla Bottega del Parco (Parco della Pace). Educazione outdoor tra natura, oceano e comunità: a Infanzia, presente!; Educazione outdoor, Cattolica apre il confronto: incontro con Schenetti al Parco della Pace.

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