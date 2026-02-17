Outdoor education con l' università il confronto sul futuro dell’educazione attiva

L’università organizza un confronto sull’outdoor education dopo il successo della 21ª conferenza europea Eoe a Rimini, che ha attirato centinaia di insegnanti e professionisti del settore. La città torna a essere il punto di riferimento per chi promuove attività educative all’aperto, con un evento che coinvolge studenti e operatori in discussioni sul futuro dell’educazione attiva.

Dopo il successo della 21esima conferenza annuale della rete europea Eoe (European Outdoor Education) dell'aprile scorso, Rimini torna a essere la capitale dell'educazione attiva. Dal 20 al 22 febbraio 2026 si terrà il convegno nazionale dal titolo: "Educazione attiva all'aperto: quale futuro?". Il convegno nasce come naturale evoluzione dell'esperienza maturata nel 2025, quando Rimini ha ospitato la prima edizione mediterranea della rete Eoe dopo vent'anni di storia nel Nord Europa. Quell'evento ha segnato un punto di svolta geopolitico, evidenziando la necessità di declinare le pratiche educative all'aperto secondo le specificità dei contesti locali italiani e mediterranei.