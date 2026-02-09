Referendum giustizia la firma lampo di Mattarella avvisa l’ANM | dal Colle stop ai giochi sul rinvio - RETROSCENA ESCLUSIVO

Sergio Mattarella ha firmato rapidamente il referendum sulla giustizia, mettendo un freno ai tentativi di spostare i tempi di voto. Dal Quirinale avvertono: nessun rinvio e nessuno giochi politici sulla pelle dei cittadini. La decisione del presidente ha sorpreso molti, che si aspettavano una possibile apertura a ritardi o mediazioni. Ora la strada per il voto sembra più chiara, anche se in molti temono tensioni tra politica e magistratura.

Dal Colle più alto la scena assomiglia a un teatro dove tutti urlano e nessuno ascolta. Sergio Mattarella guarda il copione del referendum sulla separazione delle carriere e vede un rischio preciso: che la partita scivoli dal terreno della riforma a quello di uno scontro frontale tra politica e magistratura. Per questo la sua firma, arrivata in poche ore sul nuovo decreto che riscrive il quesito ma conferma la data del voto, non è stata un atto notarile. È stata una mossa politica, un cartellino giallo sventolato soprattutto all’ANM e ai professionisti del rinvio. Il clima, al Quirinale, è elettrico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

