Referendum giustizia la firma lampo di Mattarella avvisa l’ANM | dal Colle stop ai giochi sul rinvio - RETROSCENA ESCLUSIVO

Sergio Mattarella ha firmato rapidamente il referendum sulla giustizia, mettendo un freno ai tentativi di spostare i tempi di voto. Dal Quirinale avvertono: nessun rinvio e nessuno giochi politici sulla pelle dei cittadini. La decisione del presidente ha sorpreso molti, che si aspettavano una possibile apertura a ritardi o mediazioni. Ora la strada per il voto sembra più chiara, anche se in molti temono tensioni tra politica e magistratura.

Dal Colle più alto la scena assomiglia a un teatro dove tutti urlano e nessuno ascolta. Sergio Mattarella guarda il copione del referendum sulla separazione delle carriere e vede un rischio preciso: che la partita scivoli dal terreno della riforma a quello di uno scontro frontale tra politica e magistratura. Per questo la sua firma, arrivata in poche ore sul nuovo decreto che riscrive il quesito ma conferma la data del voto, non è stata un atto notarile. È stata una mossa politica, un cartellino giallo sventolato soprattutto all’ANM e ai professionisti del rinvio. Il clima, al Quirinale, è elettrico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, la firma lampo di Mattarella avvisa l’ANM: dal Colle stop ai giochi sul rinvio - RETROSCENA ESCLUSIVO Approfondimenti su Mattarella Giustizia Referendum sulla giustizia: non cambia la data. Mattarella firma il decreto Il decreto sul referendum sulla giustizia resta invariato nella data. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mattarella Giustizia Argomenti discussi: Referendum Giustizia, il Cdm integra quesito dopo Cassazione: la data resta il 22-23 marzo; Referendum, Mattarella firma il decreto del governo: confermate le date del 22-23 marzo; Referendum sulla giustizia: non cambia la data. Mattarella firma il decreto; Referendum Giustizia, Mattarella firma: confermate le date. Ma il Pd: Prepotenza istituzionale. Referendum sulla Giustizia: Mattarella firma il decreto, ufficiale la data dopo il CdMReferendum sulla Giustizia: si voterà sul quesito aggiornato che indica gli articoli della Costituzione modificati dalla riforma della separazione delle carriere. Ecco la data confermata. notizie.it Referendum Giustizia, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito: la data resta il 22-23 marzoLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Mattarella firma Dpr su nuovo quesito: la data resta il 22-23 marzo ... tg24.sky.it Will Media. . In cosa consiste la nuova riforma della giustizia per la quale saremo chiamati a votare al referendum del 22 e 23 marzo La separazione delle carriere dei magistrati è un tema che ha radici profonde e attraversa decenni di dibattiti e riforme. Il tem facebook Referendum Giustizia, Silvia Albano: “Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolati” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.