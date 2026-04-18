L’Italia di calcio femminile si avvicina alla fine delle qualificazioni per il Mondiale 2027 con un pareggio in Danimarca, che lascia le azzurre a tre punti di distanza dalle danesi e a due dalla Svezia. Con due turni ancora da giocare, il team italiano mantiene un margine di quattro punti sulla Serbia, attualmente quarta in classifica. La situazione rende più complessa la strada verso la qualificazione diretta, con alcune squadre da evitare nel prossimo percorso.

L’Italia si allontana dalla qualificazione diretta ai Mondiali 2027 di calcio femminile: le azzurre pareggiando in Danimarca restano a -3 dalle danesi e scivolano a -2 dalla Svezia a due turni dalla conclusione, portando però a 4 i punti di vantaggio sulla Serbia, quarta. Nel caso in cui l’Italia non dovesse vincere il girone, sarebbe importante per il posizionamento nei play-off chiudere al secondo o al terzo posto: queste squadre nel primo turno, infatti, affronteranno le squadre provenienti dalla Lega C (le prime o le due migliori seconde), giocando il ritorno in casa. Nel secondo turno dei play-off, invece, l’Italia affronterebbe una delle squadre classificate al quarto posto nei gironi di Lega A o ai primi tre posti della Lega B, giocando sempre il ritorno in casa: le squadre da evitare sarebbero, su tutte, Svizzera e Belgio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Incubo doppio playoff per l’Italia di calcio femminile: e ci sarebbero due squadre da evitare verso il Mondiale

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