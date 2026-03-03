Calcio femminile cammino in salita per l’Italia verso i Mondiali Ma solo 4 squadre avranno la qualificazione diretta

L’Italia di calcio femminile ha iniziato le qualificazioni ai Mondiali 2027 con una sconfitta sul campo dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La squadra non ha ottenuto punti nella prima partita del torneo e deve ora affrontare un percorso difficile, con sole quattro nazionali che accederanno direttamente alla fase successiva. La sfida si è conclusa con un risultato che non ha favorito le azioni delle azzurre.

Per andare a completamento dei posti riservati all'Europa, invece, al termine della fase a gironi ci saranno i play-off: in questa fase ad eliminazione diretta si giocherà un doppio turno (semifinali e finali) che definirà le restanti qualificate. Tutte le squadre della Lega A che non otterranno il pass diretto avranno accesso alla seconda fase.