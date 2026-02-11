Slittino Italia da record Due ori in meno di un' ora nel doppio femminile e maschile

L’Italia conquista due medaglie d’oro in meno di un’ora nello slittino, con vittorie nel doppio femminile e maschile. Una giornata da record per gli atleti italiani, che dimostrano di essere tra i migliori nel settore. Nel resto dello sci e del biathlon, invece, i risultati sono meno brillanti: lo sci alpino non porta medaglie e Dorotea Wierer si fa valere solo nella 15 km femminile, ma non basta per salire sul podio.

Con una sbandata nelle curve finali l'equipaggio americano scivola a 207 millesimi di ritardo, chiudendo addirittura sesto. Per l'Italia è il secondo oro di giornata dalla pista Eugenio Monti di Cortina, e il quarto dall'inizio di Milano-Cortina 2026. Questa la top ten della gara:?Emanuel Rieder - Simon Kainzwaldner (Ita) 1'45"086 OROThomas Steu - Wolfgang Kindl (Aut) 1'45"154 (+0"068) ARGENTOTobias Wendl - Tobias Arlt (Ger) 1'45"176 (+0"090) BRONZOToni Eggert - Florian Mueller (Ger) 1'45"269 (+0"183)Martins Bots - Roberts Plume (Let) 1'45"284 (+0"198)Marcus Mueller - Ansel Haugsjaa (Usa) 1'45"293 (+0"207)Ivan Nagler - Fabian Malleier (Ita) 1'45"304 (+0"218)Zachary Digregorio - Sean Hollander (Usa) 1'45"467 (+0"381)Eduards Sevics-Mikelsevics - Lukass Krasts (Let) 1'45"683 (+0"597)Devin Wardrope - Cole Zajanski (Can) 1'45"906 (+0"820) Mancano solo ?Steu-Kindl (Austria) e Mueller-Haugsjaa (Stati Uniti). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L’Italia conquista due medaglie d’oro nello slittino, nei doppi maschile e femminile, portando a casa risultati storici.

Questa mattina l’Italia festeggia due medaglie d’oro nello slittino.

