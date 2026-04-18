Incidente tra macchina pulitrice e Fiat panda | traffico bloccato sulla Cassia sud

Oggi alle 10 sulla Cassia sud, nella zona urbana di Viterbo, si è verificato un incidente tra una Fiat Panda di vecchio modello e un mezzo per la pulizia stradale. L’impatto ha causato il blocco del traffico in uno dei punti più trafficati della città. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o cause dello scontro. La situazione ha provocato disagi alla circolazione e rallentamenti nel flusso di veicoli.

Incidente nella tratta urbana di Viterbo della Cassia sud intorno alle 10 di oggi 18 aprile. Un vecchio modello di Fiat Panda e un mezzo per la pulizia stradale della Viterbo Ambiente sono entrati in collisione in uno dei nodi più trafficati del capoluogo. La piccola utilitaria e il pesante mezzo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Incidente sulla provinciale 60 tra Foggia e Manfredonia: Fiat Panda si ribalta, ci sono feritiFOGGIA – Momenti di paura sulla strada provinciale 60 che collega Foggia a Manfredonia, dove poco prima delle 13 una Fiat Panda si è ribaltata a... Leggi anche: Incidente sulla Cassia sud: frontale tra auto, chiusa la strada tra Viterbo e Vetralla Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Doppio incidente sulla Gardesana: mattina difficile per i pendolari trentini; Incidente tra due auto e un trattore sulla SP91: quattro feriti; Cade da sette metri d’altezza mentre lavora a una finestra: artigiano di Castel Ivano rischia la vita. Incidente stradale questa mattina a Salerno, in via Salvatore Guariglia, dove un ragazzo di 21 anni che attraversava la strada è stato investito da un’auto guidata da un 25enne. Il giovane ha riportato ferite ad una gamba ed è stato trasportato in ambulanza a - facebook.com facebook Nicolò Barella applaude Josep Martínez: coinvolto a ottobre in un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un 81enne, è sempre rimasto a disposizione dell'Inter come vice Sommer x.com