Incidente sulla Via delle Genti | turista tedesco cade durante l' escursione con la moglie e i cani

Oggi, nel pomeriggio, si è verificato un incidente lungo i sentieri del Lago Maggiore, nel comune di Cannobio. Un turista tedesco, mentre faceva un'escursione sulla

Incidente sui sentieri del Lago Maggiore nel pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile. Un turista tedesco è rimasto ferito mentre percorreva la "Via delle Genti", nel comune di Cannobio.L'allarme e i soccorsiLa chiamata d'emergenza è scattata intorno alle 14 in località Molineggi. L'uomo stava.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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