Donna cade nella grotta durante l’escursione | ferite e traumi i soccorsi anche con l’elicottero

Una donna di 45 anni di Amelia è caduta in una grotta mentre partecipava a un’escursione con un gruppo speleologico di Narni. L’incidente si è verificato nel territorio di Spoleto e ha causato ferite e traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, compreso un elicottero, per estrarla e portarla in ospedale.

Spoleto, 29 marzo 2026 – Paura per una donna di 45 di Amelia caduta in una grotta durante l’escursione con un gruppo speleologico di Narni. Accade nella zona di Castagnacupa, nel territorio comunale di Spoleto. E’ qui, nella grotta del Cocchio, che la donna è caduta procurandosi diverse ferite. Sono stati i compagni di escursione a dare le primissime cure, con l’allerta contestuale al 118 e ai vigili del fuoco. Che sono intervenuti dal distaccamento di Spoleto insieme anche a squadre del Soccorso Alpino dell’Umbria. La ragazza, dopo essere stata stabilizzata e barellata, è stata portata all’esterno della grotta intorno alle 17.30. Da qui il trasferimento con l’elisoccorso Nibbio all’ospedale di Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna cade nella grotta durante l’escursione: ferite e traumi, i soccorsi anche con l’elicottero Articoli correlati Operatori del 118 brutalmente aggrediti durante un soccorso: "Traumi alla testa e ferite su tutto il corpo"Nei giorni scorsi è stata registrata una violenta aggressione ai danni di alcuni operatori del 118 ad Ischia. Albero crolla nei Fori Imperiali, tre persone lievemente ferite durante un’escursione turisticaUn albero è crollato nei Fori Imperiali, nel cuore del centro storico di Roma, durante una visita turistica guidata.