Incidente sulla Statale 18 | c' è un indagato per la morte di Bartolomeo Ricciardi

Un incidente stradale avvenuto sulla Statale 18 ha provocato la morte di un uomo di 55 anni residente a Battipaglia. La polizia ha avviato le indagini e ha iscritto nel registro degli indagati una persona ritenuta responsabile dell’incidente. I rilievi e le testimonianze sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità. La vittima è deceduta a seguito dell’impatto violento.

Proseguono le indagini sul tragico incidente stradale che nei giorni scorsi è costato la vita a Bartolomeo Ricciardi, 55enne di Battipaglia, deceduto in seguito a un violento impatto lungo la Statale 18. La Procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del suv coinvolto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Battipaglia piange Bartolomeo Ricciardi: c'è la data dei funerali Fuscaldo, violento incidente sulla Statale 18: due feriti, uno graveFuscaldo è stata teatro di un grave incidente stradale questo pomeriggio, che ha coinvolto un’autovettura e un furgoncino, causando due feriti, uno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Frontale sulla statale 18, muore 55enne: c'è un indagato per omicidio stradale; Incidente tra auto lungo la SS18: morto un 56enne, diversi feriti; Grave incidente sulla SS18: scontro tra tre auto, una vittima; Incidente mortale sulla Statale 18, c’è un indagato. Incidente mortale sulla Statale 18: Battipaglia piange il 56enne Bartolo RicciardiStampaBattipaglia piange la tragica scomparsa di Bartolomeo Bartolo Ricciardi. Il 56enne, di professione casaro, ha perso la vita nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla SS 18, tra Bivio Cioff ... salernonotizie.it Tragedia sulla Statale 18: addio a Bartolomeo Ricciardi. Sabato i funeraliSi terranno nella giornata di sabato i funerali di Bartolomeo Ricciardi, vittima di un tragico incidente sulla SS18 ad Eboli. La vittima aveva 55, mastro ... infocilento.it BATTIPAGLIA: IMPRENDITORE INDAGATO PER LA MORTE DI BARTOLOMEO RICCIARDI - facebook.com facebook Tragedia sulla Statale 18: addio a Bartolomeo Ricciardi. Sabato i funerali x.com