Battipaglia piange Bartolomeo Ricciardi | c' è la data dei funerali
A Battipaglia sono in programma i funerali di Bartolomeo Ricciardi, deceduto in un incidente stradale avvenuto due giorni fa lungo la SS18 nei pressi del Cilento. La cerimonia si terrà domani, sabato 18 aprile, alle 15.30 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, località Serroni. La notizia ha suscitato dolore tra la comunità locale.
Saranno celebrati domani (sabato 18 aprile), alle ore 15.30, presso la chiesa di Sant'Antonio di Padova, in località Serroni di Battipaglia, i funerali di Bartolomeo Ricciardi, l'uomo deceduto a causa di un incidente stradale verificatosi, due giorni fa, lungo la SS18, nei pressi del Cilento.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Morte Sterpin: fissata la data dei funeraliL’ex maratoneta, noto ai più come una delle figure chiave del caso Resinovich, è morto lo scorso venerdì sera a 86 anni, dopo essere stato ricoverato...
Leggi anche: Don Gianni Viganò: fissata la data dei funerali
Altri aggiornamenti
Si parla di: Incidente mortale sulla Statale 18: Battipaglia piange il 56enne Bartolo Ricciardi -.
Incidente mortale sulla Statale 18: Battipaglia piange il 56enne Bartolo RicciardiStampaBattipaglia piange la tragica scomparsa di Bartolomeo Bartolo Ricciardi. Il 56enne, di professione casaro, ha perso la vita nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla SS 18, tra Bivio Cioff ... salernonotizie.it
Tragedia sulla Statale 18: addio a Bartolomeo Ricciardi. Sabato i funeraliSi terranno nella giornata di sabato i funerali di Bartolomeo Ricciardi, vittima di un tragico incidente sulla SS18 ad Eboli. La vittima aveva 55, mastro ... infocilento.it