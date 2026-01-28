Incidente sul Raccordo code sulla carreggiata interna al km 45

Questa sera, sul Raccordo Anulare, si sono formate lunghe code dopo un tamponamento tra due auto avvenuto poco dopo le 19 nella Galleria Appia. Per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi per i guidatori, ma il traffico sulla carreggiata interna al km 45 si è subito bloccato, creando disagi a chi percorreva quella strada.

Tamponamento tra due auto dentro la Gallerie Appia. Sul posto forze dell'ordine, 118 e Anas RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. No, con il codice di Salvini gli incidenti non sono diminuiti. Ecco le strade più pericolose di Roma Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino Incidente a Velletri, auto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anni "Perché a Roma si dice così?" Dizionario dei modi di dire romani: significato e curiosità che non conosci .🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Raccordo Anulare

Venerdì nero a Novara, con un grave incidente sulla tangenziale che ha coinvolto più veicoli, causando un blocco totale del traffico e lunghe code.

Un incidente si è verificato questa mattina in autostrada, con un tir rimasto coinvolto in un ribaltamento.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Raccordo Anulare

Argomenti discussi: Reggio, ancora un incidente sul raccordo autostradale. Lunghe code; Auto si ribalta sul Raccordo Salerno-Avellino: traffico rallentato; Tir ribaltato alla Variante di Stagno: code sul raccordo FI-PI-LI; Tamponamento sul Raccordo Sa – Av: traffico in tilt.

Reggio, ancora un incidente sul raccordo autostradale. Lunghe codeAncora un incidente sul raccordo autostradale di Reggio Calabria. Si segnalano lunghe code in direzione sud, a partire dallo svincolo di via Lia fino alle bretelle del Calopinace. citynow.it

Auto si ribalta sul raccordo Salerno–Avellino: paura all’uscita Montoro SudL’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con code e traffico congestionato nel tratto interessato. agro24.it

23:11 #A24 Incidente tra Innesto Complanare A24 e Grande Raccordo Anulare x.com