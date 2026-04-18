Incidente stradale impatta contro le rocce e si ribalta | l’auto prende fuoco

Nella notte di sabato 18 aprile si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Statale Amerina, vicino allo svincolo per il raccordo Terni-Orte. Un'auto ha perso il controllo, è finita contro le rocce e si è ribaltata, prendendo fuoco. I vigili del fuoco del distaccamento di Amelia sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e soccorrere i presenti.

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel corso della notte di sabato 18 aprile. I vigili del fuoco del distaccamento di Amelia, infatti, sono intervenuti lungo la Strada Statale Amerina, a pochi passi dallo svincolo per il raccordo Terni-Orte.Un’Audi Q2, guidata da un giovane di.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: auto si schianta contro il guardrail e prende fuoco, conducente in ospedaleUn incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove un'auto Fiat Punto che viaggiava... Due incidenti con sei feriti nel Foggiano: si ribalta auto a Cerignola, auto prende fuoco a FoggiaDue incidenti, con sei feriti complessivi, sono avvenuti nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, rispettivamente a Cerignola e Foggia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente a Barletta, moto impatta contro auto in sosta: grave 16enne. Ricoverato al Policlinico di Bari; Incidente stradale sulla Foggia-San Severo: violento impatto tra due auto e un furgone; Incidente sulla Cassia a Sutri: auto contro il guard rail, un ferito | VIDEO e FOTO; Armando Perotti, l'uomo morto in un incidente in tangenziale a Milano: è finito con l'auto sotto un camion. Drammatico incidente in via Sansovino a Torino: la moto colpisce un'auto parcheggiata, morto il giovane Francesco DesarioUn terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile 2026, in via Sansovino a Torino. Dai primi accertamenti sulla dinamica si è trattato di un incidente autonomo che non h ... torinotoday.it Nella notte perde il controllo della Mercedes, muore a 21 anni il figlio del consigliere regionaleIl drammatico incidente nella notte ad Arnesano. Nulla da fare per la giovane vittima, di Porto Cesareo, spirata sul colpo a causa dell’impatto violento contro il muro di una abitazione. Il padre è Di ... lecceprima.it È morto in un incidente stradale Antonio Pesciolini facebook E' morto ieri in un incidente stradale all'età di 48 anni l'ex portiere austriaco Alexander Manninger, dal 2008 al 2012 con la Juventus. #ANSA x.com