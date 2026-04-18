Incidente stradale impatta contro le rocce e si ribalta | l’auto prende fuoco

Da ternitoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di sabato 18 aprile si è verificato un incidente stradale lungo la Strada Statale Amerina, vicino allo svincolo per il raccordo Terni-Orte. Un'auto ha perso il controllo, è finita contro le rocce e si è ribaltata, prendendo fuoco. I vigili del fuoco del distaccamento di Amelia sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e soccorrere i presenti.

Un incidente stradale autonomo si è verificato nel corso della notte di sabato 18 aprile. I vigili del fuoco del distaccamento di Amelia, infatti, sono intervenuti lungo la Strada Statale Amerina, a pochi passi dallo svincolo per il raccordo Terni-Orte.Un’Audi Q2, guidata da un giovane di.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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