Due incidenti con sei feriti nel Foggiano | si ribalta auto a Cerignola auto prende fuoco a Foggia

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio si sono verificati due incidenti nel Foggiano, coinvolgendo complessivamente sei persone ferite. A Cerignola si è ribaltata un’auto, mentre a Foggia un veicolo ha preso fuoco. Gli interventi delle forze dell’ordine e dei soccorsi sono stati tempestivi. Le autorità stanno comunque approfondendo le cause degli incidenti.

Due incidenti, con sei feriti complessivi, sono avvenuti nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, rispettivamente a Cerignola e Foggia.Il primo caso è avvenuto nella città ofantina, in viale Terminillo: per cause ancora da accertare, poco dopo la mezzanotte si è verificato il ribaltamento.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

