Alex Manninger e i dubbi sull'incidente mortale | conosceva bene quel passaggio a livello incustodito

Le indagini sulle circostanze dell’incidente che ha causato la morte di Alex Manninger sono in corso in Austria. La dinamica dello scontro con il treno, avvenuto su un passaggio a livello senza barriere, è al centro dell’attenzione. Manninger conosceva bene quel tratto, che si trova in una zona frequentata e ben nota all’ex portiere. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Le autorità austriache indagano sull'incidente che ha causato la morte di Alex Manninger. Da chiarire la dinamica dello scontro mortale con il treno, su un percorso ben conosciuto dall'ex portiere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morto Alex Manninger: l'auto dell'ex Juve travolta a un passaggio a livello apertoL'ex portiere della Juventus Alex Manninger è morto in un incidente stradale: aveva 48 anni. Alex Manninger morto investito da un treno vicino a Salisburgo, minivan travolto al passaggio a livelloAlexander Manninger, ex calciatore e portiere di diverse squadre tra cui la Juventus, è morto a 48 anni a Nußdorf, vicino a Salisburgo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morto in un incidente stradale l’ex portiere Alex Manninger; Calcio sotto shock: morto a 48 anni Manninger, travolto in auto da un treno. Vinse uno scudetto con la Juve; La tragica fine di Manninger, l’ex portiere che aveva scelto di vivere lontano dal calcio; Morto Manninger: l'ex portiere di Juve e Toro vittima di un incidente. Alex Manninger e i dubbi sull’incidente mortale: conosceva bene quel passaggio a livello incustoditoLe autorità austriache indagano sull’incidente che ha causato la morte di Alex Manninger. Da chiarire la dinamica dello scontro mortale con il treno, su un percorso ben conosciuto dall’ex portiere. fanpage.it Alex Manninger è morto: l'ex portiere della Juventus travolto da un treno a bordo della sua auto. Aveva 48 anniAlex Manninger, 48enne ex portiere della Nazionale austriaca, è morto in un incidente. La sua auto è stata travolta ad un passaggio a livello senza barriere nei pressi di ... ilgazzettino.it Il mondo del calcio è in lutto: è morto a 48 anni Alexander Manninger. Il portiere austriaco, deceduto in un incidente stradale, aveva militato in Serie A con diverse squadre, tra cui la Juventus dal 2008 al 2012. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia. - facebook.com facebook Lutto nel calcio: è morto l’ex portiere rossoblù Alex Manninger x.com