Chi era Paolo Gaggero l' operaio morto nell' incidente sul lavoro a Bolzaneto

Paolo Gaggero, 61 anni, è l’operaio che ha perso la vita lunedì mattina in un incidente sul lavoro a Bolzaneto. L’incidente si è verificato in un’area industriale della zona, coinvolgendo un veicolo e causando il decesso dell’uomo sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Originario di Quarto, lascia la moglie e un figlio oltre ai colleghi, agli amici e ai volontari della Croce Rossa di Sori, dove prestava servizio Si chiamava Paolo Gaggero l'operaio di 61 anni morto lunedì mattina in un incidente sul lavoro a Bolzaneto. Gaggero si trovava nella ditta per cui lavorava, la Sva, quando è stato schiacciato da una pressa del peso di cinque tonnellate. L'impatto non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. In questo articolo i dettagli e gli aggiornamenti. Originario di Quarto, era stato assunto alla Sva nel 2002. In precedenza era stato titolare, insieme al padre, di un’azienda che si occupava sempre di serramenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Incidente sul lavoro a Genova: operaio muore schiacciato da una pressa a BolzanetoUn nuovo incidente mortale sul lavoro scuote Genova e riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una vita tra il lavoro e il volontariato. Chi era Paolo Gaggero, l'operaio di 61 anni schiacciato da una pressaSulla dinamica esatta dell’accaduto indagano i carabinieri insieme ai tecnici della prevenzione della struttura Psal. Si tratta della prima vittima del lavoro del 2026 a Genova, la quarta in Liguria ... primocanale.it

Chi era Paolo Gaggero, l'operaio morto nell'incidente sul lavoro a BolzanetoOriginario di Quarto, lascia la moglie e un figlio oltre ai colleghi, agli amici e ai volontari della Croce Rossa di Sori, dove prestava servizio ... genovatoday.it