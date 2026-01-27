Incidente a Oglianico | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata

Un incidente si è verificato ieri a Oglianico, in via Salassa, coinvolgendo due auto. Una delle vetture si è ribaltata in carreggiata. L'evento ha causato lievi disagi al traffico locale. Interventi di soccorso e carabinieri sono stati prontamente dispiegati sul luogo per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di ieri, lunedì 26 gennaio 2026, in via Salassa a Oglianico. Nella zona del campo sportivo si sono scontrate due auto, una Lancia Ypsilon e una Toyota Aygo, che si è ribaltata in carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno trasportato la conducente della seconda vettura all'ospedale di Ciriè (le sue condizioni non sono comunque preoccupanti), i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea, i carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto, e la polizia locale di Favria.

