Fabio Benini muore a 46 anni | tragico schianto in moto di notte Sabato l’ultimo saluto a Zanica - Video

Un incidente mortale si è verificato nella notte a Stezzano, lungo l’incrocio tra la statale 42 e la provinciale 119. Un uomo di 46 anni in sella a una moto è stato sbalzato nell’erba e il suo corpo è stato trovato all’alba da un camionista. Sabato si terranno i funerali a Zanica, dove verrà dato l’ultimo saluto. La dinamica dell’incidente sta ancora indagando le autorità.

LA TRAGEDIA. L’incidente a Stezzano tra statale 42 e provinciale 119: sbalzato nell’erba, il corpo scoperto all’alba da un camionista. Un motociclista di 46 anni, Fabio Benini, residente a Stezzano, ha perso la vita nella notte tra il 15 e il 16 aprile in un incidente avvenuto alla rotonda che collega la strada statale 42 e la provinciale 119, nel territorio di Stezzano. Guarda il servizio di Simona Befani per Bergamo Tv. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo. In sella alla sua Triumph, stava viaggiando in direzione Dalmine quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo dritto contro la rotatoria dopo aver divelto il cordolo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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