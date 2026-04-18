Incidente in autostrada traffico bloccato tra code e rallentamenti

Una mattina difficile sull’autostrada A13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud, con un incidente che ha causato blocchi e rallentamenti nel traffico in direzione Bologna. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore, creando code e disagi agli automobilisti in transito. Le autorità stanno gestendo la situazione e effettuando i rilievi necessari per chiarire le cause dell’incidente.

Mattinata complicata per la viabilità sull’autostrada A13 Bologna-Padova, dove si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl sinistro è avvenuto intorno alle 8, all’altezza del chilometro 36.🔗 Leggi su Ferraratoday.it MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI Notizie correlate Leggi anche: Incidente in autostrada, camion invade la carreggiata opposta. Traffico bloccato, lunghe code Grave incidente in autostrada: tutto bloccato e code per chilometriNelle prime ore di oggi, giovedì 5 marzo 2026, un grave incidente ha interessato l’A1 Milano-Napoli, dove si sono scontrati due camion e un’auto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente A1 Direttissima, traffico in tilt sull’Autostrada del Sole; Autocisterna si ribalta: autostrada chiusa, morto il conducente | FOTO e VIDEO; Incidente sulla A8 Milano-Varese: chilometri di coda e traffico bloccato verso Milano; Incidente in A1 a Cadeo, interviene l’elisoccorso. Traffico in tilt. Incidente A1 oggi: 7 km di coda tra Firenze e Incisa per auto in fiammeIncidente A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda di 7 km tra Firenze sud e Incisa-Reggello. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it A1: chiusa tra Bivio A58 e Basso Lodigiano per incidente tra 5 camionIncidente A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, tratto chiuso e code tra Bivio A58 e Basso Lodigiano. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it Ferite lievi per una delle persone a bordo del mezzo. L'incidente è avvenuto all'altezza di Campiello facebook Sovizzo, motociclista 24enne muore nello scontro con un’auto. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì. Inutili i soccorsi del Suem 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale. x.com