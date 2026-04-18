Incidente in autostrada ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull' A26 | tre feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, un'ambulanza si è ribaltata sull'A26, tra Baveno e Carpugnino, alle 14:30 circa. L'incidente si è verificato nel tratto in direzione di Genova, all'altezza del chilometro 186. A bordo dell'ambulanza c'era un paziente, e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori, che hanno soccorso tre persone rimaste ferite.

Un'ambulanza si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile, sull'A26. L'incidente è avvenuto intorno alle 14,30 nel tratto di autostrada tra Baveno e Carpugnino, all'altezza del chilometro 186, in direzione Genova.La dinamica e i soccorsiSecondo le prime ricostruzioni, il mezzo di.🔗 Leggi su Novaratoday.it TERRIBILE INCIDENTE TRA UN’AUTO E UN’AMBULANZA. CI SONO DIVERSI FERITI Notizie correlate Incidente in autostrada sulla A26, auto si ribalta al casello di GallarateUn'auto si è ribaltata - nella tarda mattinata di mercoledì 25 febbraio - al casello di Gallarate ovest, lungo l'A26, sulla Diramazione in direzione... Leggi anche: Incidente stradale, auto si ribalta in autostrada: 4 feriti e traffico bloccato Altri aggiornamenti Temi più discussi: Registrava TikTok al volante: camionista che causò 3 morti in A1 patteggia 5 anni; Faceva video per TikTok mentre guidava, nell’incidente morirono 3 persone. Il camionista patteggia 5 anni; Tir contro ambulanza su A1,autista patteggia 5 anni per 3 vittime; Tir contro ambulanza, camionista patteggia 5 anni per le tre vittime in A1. Incidente in autostrada, ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull'A26: tre feritiÉ successo nel tratto tra Baveno e Carpugnino, in direzione Genova. Ferito gravemente il paziente trasportato dal mezzo, che nello schianto è stato sbalzato fuori dall'ambulanza ... novaratoday.it Scontro tra macchine in Autostrada. Colpo violento al petto: 54enne al pronto soccorsoCAIANELLO – Un incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A1 nel territorio di Caianello, in direzione Sud. Un uomo di 54 anni è rimasto ferito a seguito dell’impatto tra due auto ... casertace.net Incidente stradale questa mattina a Salerno, in via Salvatore Guariglia, dove un ragazzo di 21 anni che attraversava la strada è stato investito da un’auto guidata da un 25enne. Il giovane ha riportato ferite ad una gamba ed è stato trasportato in ambulanza a - facebook.com facebook Nicolò Barella applaude Josep Martínez: coinvolto a ottobre in un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un 81enne, è sempre rimasto a disposizione dell'Inter come vice Sommer x.com