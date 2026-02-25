Un'auto si è ribaltata - nella tarda mattinata di mercoledì 25 febbraio - al casello di Gallarate ovest, lungo l'A26, sulla Diramazione in direzione dell'autostrada A8. Ferito l'automobilista, trasportato in ospedale. Le immagini dal drone Un'auto si è ribaltata - nella tarda mattinata di mercoledì 25 febbraio - al casello di Gallarate ovest, lungo l'A26, sulla Diramazione in direzione dell'autostrada A8. Ferito l'automobilista, trasportato in ospedale. Le immagini dal drone . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente in autostrada sulla A26, auto si ribalta al casello di Gallarate

