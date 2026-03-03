Perde il controllo dell' auto e finisce contro due veicoli parcheggiati | 74enne guidava in stato di ebbrezza

Un uomo di 74 anni ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Chiesuola e si è schiantato contro due veicoli parcheggiati sul lato destro della strada. Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto mentre guidava in stato di ebbrezza. Nessuno dei veicoli parcheggiati ha riportato danni gravi, ma l'uomo è stato successivamente sottoposto ai controlli delle forze dell'ordine.

L'uomo è stato denunciato. Ritirata la patente e sequestrata la sua macchina Percorreva via Chiesuola alla guida della sua auto, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro due auto che erano parcheggiate sul margine destro della carreggiata. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, lunedì 2 marzo, alla periferia di Latina. Alla guida del veicolo un uomo di 74 anni, già noto alle forze di polizia. Quando i carabinieri della sezione radiomobile hanno raggiunto il luogo del sinistro per procedere con i rilievi e ricostruire la dinamica, hanno sottoposto il conducente, come prassi, ad accertamenti alcolemici e gli esami hanno dato esito positivo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Perde il controllo dell'auto e colpisce due veicoli in sosta: paura nel centro abitatoORIA - È di un ferito e almeno tre auto danneggiate il bilancio di un incidente verificatosi attorno alle 17 di oggi, martedì 23 dicembre, in via...

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muroSan Giuliano Terme (Pisa), 23 dicembre 2025 – Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muro: l’incidente stradale è avvenuto...

Perde il controllo dell'auto che finisce sul marciapiede e si schianta contro una recinzione (FOTO): un 49enne portato all'ospedaleSTORO. Un'auto è finita sul marciapiede e si è schiantata contro una recinzione. Intervento dei soccorsi. Una persona è stata portata all'ospedale. L'allerta è scattata poco prima delle 7 di oggi, lun ... ildolomiti.it

Perde il controllo dell'auto e finisce contro un hotel a PrincipeL’uomo alla guida dell’auto è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino di codice giallo. Nessun danno ingente alla struttura ricettiva ... primocanale.it

NanoTV. . #Casoria- Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: morto un uomo di 52 anni Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

