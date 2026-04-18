Incidente a Vercurago con un pedone investito | soccorsi in azione

Questa mattina a Vercurago, intorno alle 10:20, si è verificato un incidente lungo via Adda, la strada che collega la frazione del Pascolo con il campo sportivo e il lungolago. Un pedone è stato investito e immediatamente soccorso dalle squadre di emergenza presenti sul posto. La dinamica dell’incidente e le condizioni della persona coinvolta non sono ancora state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Paura per un pedone investito a Vercurago. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 10.20 di questa mattina, sabato 18 aprile, lungo via Adda, la strada che scende dalla frazione del Pascolo verso il campo sportivo e il lungolago. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto e sull'esatta.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Incidente stradale in cui un pedone è stato investito e ucciso dopo un incidente auto.**Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un veicolo dopo un incidente stradale. Como, pedone investito nel tardo pomeriggio: traffico in tilt e soccorsi sul postoUn uomo di 57 anni è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi, 30 marzo 2026, a Como, in un incidente che ha immediatamente provocato forti... Tutti gli aggiornamenti Incidente a Vercurago con un pedone investito: soccorsi in azionePaura per un pedone investito a Vercurago. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 10.20 di questa mattina, sabato 18 aprile, lungo via Adda, la strada che scende dalla frazione del Pascolo verso il ... leccotoday.it Investito da un’auto in retromarcia a Vercurago: non è in gravi in condizioniUn uomo di 68 anni coinvolto in un incidente in via Adda, vicino al parcheggio del campo sportivo Sul posto ambulanza, Carabinieri e soccorritori VERCURAGO – Attimi di apprensione nella mattinata di o ... msn.com