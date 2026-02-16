Svizzera valanga su un treno | 80 passeggeri coinvolti nel deragliamento 30 evacuati feriti Cavi a fuoco nella stazione di Losanna

Una valanga in Svizzera ha investito un treno nel Cantone del Vallese, causando il deragliamento di 80 passeggeri e ferendone alcuni. La slavina ha provocato anche un incendio ai cavi elettrici nella stazione di Losanna, portando all’evacuazione di 30 persone. L’incidente si è verificato sulla linea ferroviaria Frutigen-Briga, tra Goppenstein e Briga, e ha coinvolto un convoglio con un numero consistente di viaggiatori a bordo.

Un treno è deragliato verso le 7 del mattino di oggi, lunedì 16 febbraio, in Svizzera sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese. Lo ha reso noto la polizia Vallese, riporta Rts. Diverse persone sono rimaste ferite. A causare l'incidente sarebbe stata una valanga. L'espresso regionale era partito da Spiez, Berna, intorno alle 6. Goppenstein si trova all'uscita della galleria ferroviaria del Lötschberg. È il punto di carico e scarico per il trasporto su strada. La polizia vallese afferma su X che circa 30 persone sono state evacuate dal treno regionale: a bordo ce n'erano circa 80.