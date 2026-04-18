Incidente a Caldiero | pedone trasportato in codice rosso a Borgo Trento

Nella mattinata di sabato 18 aprile, intorno alle 9.45, si è verificato un incidente stradale a Caldiero. Un pedone è stato investito e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della situazione. La strada interessata è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Nella mattinata odierna, sabato 18 aprile intorno alle ore 9.45, è stato segnalato a Caldiero un incidente stradale. L'episodio, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe avvenuto in via Strà e avrebbe visto coinvolto un pedone investito da un veicolo. Sul posto sono intervenuti.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Incidente con il monopattino: uomo trasportato in codice rosso all'ospedaleUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Atzori, a Nocera Inferiore, nei pressi della rotatoria situata all’ingresso... Scooter coinvolto in incidente: uomo trasportato al San Pio in codice rossoTempo di lettura: < 1 minutoFerito e trasportato in ospedale un 68enne che alla guida di uno scooter per cause in corso di accertamento si è... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pedone investito a Caldiero: è codice rosso. Incidente a Caldiero: pedone trasportato in codice rosso a Borgo TrentoNella mattinata odierna, sabato 18 aprile intorno alle ore 9.45, è stato segnalato a Caldieroun incidente stradale. L'episodio, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe avvenuto in via Strà e ... veronasera.it Incidente a Caldiero, pedone investito: è in codice rosso all’ospedaleIncidente nella mattinata di oggi, 18 aprile, a Caldiero: secondo le prime informazioni, poco prima delle 10 un pedone è stato investito. veronaoggi.it