Prima del match tra Manchester City e Arsenal, si registrano incertezze sulla presenza di Riccardo Calafiori. La sua partecipazione alla partita è ancora da confermare, con un possibile turnaround in tempi brevi. Le ultime notizie indicano che le decisioni sul suo impiego potrebbero essere prese nelle prossime ore, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua convocazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. LEEDS, INGHILTERRA – 31 GENNAIO: Riccardo Calafiori dell’Arsenal arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Leeds United e Arsenal a Elland Road, il 31 gennaio 2026. (Foto di Michael ReganGetty Images) Mikel Arteta si prepara ad affrontare una settimana cruciale, ma non ha potuto confermare la disponibilità di Riccardo Calafiori per la partita di domenica contro il Manchester City, una delle più attese della stagione. Durante la conferenza stampa pre-partita, il tecnico ha dichiarato: “Cercheremo di fare il possibile per recuperare tutti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Incertezze su Calafiori per Man City-Arsenal: “Turnaround breve”.

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