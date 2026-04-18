Incendio nella notte tre intossicati in un appartamento

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, un incendio si è sviluppato in un appartamento nella zona di Terranuova Bracciolini, alle prime ore del mattino. L’incendio si è verificato intorno alle 4,40 e ha causato l’intossicamento di tre persone che si trovavano all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le persone coinvolte.

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 18 aprile 2026 – Incendio nella notte a Terranuova Bracciolini, intorno alle 4,40. Scattata la richiesta di aiuto, i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti in via Alcide De Gasperi a Terranuova perché un incendio era divampato in un appartamento. Ad andare a fuoco, per cause in corso di accertamento, è stata una stanza al piano terra di un edificio composto da due abitazioni. I vigili del fuoco intervenuti hanno estinto l’incendio ed evitato che il fuoco si propagasse alle stanze adiacenti. All’interno dell’abitazione c’erano tre persone, che sono rimaste intossicate dal fumo sprigionato dall’incendio e sono state prese in cura dal personale sanitario del 118 arrivato sul posto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio nella notte, tre intossicati in un appartamento INCENDIO DEVASTA NELLA NOTTE UN APPARTAMENTO IN VIA PISA, 5 INTOSSICATI | 23/11/2025 Notizie correlate Arezzo: incendio nella notte in una villetta schiera a Badia al Pino. Tre intossicatiAREZZO – I Vigili del Fuoco di Arezzo, sono intervenuti con tre squadre e tre mezzi in località Badia al Pino, nel Comune di Civitella in Val di... Incendio nella notte a Badia al Pino: tre intossicati, Casa della Salute temporaneamente chiusaPaura nella notte a Badia al Pino, nel comune di Civitella in Val di Chiana, dove intorno alle ore 2:30 è divampato un incendio all’interno di un... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Far west nel campo rom di via dei Gordiani. Incendiate tre baracche dopo la lite tra famiglie, investiti donna e poliziotto; Incendio nella notte a Valguarnera: bruciate 3 auto in via Toscana; Valguarnera, incendio nella notte in via Toscana: coinvolte tre auto in sosta; Fiamme nella notte a Orbassano: incendio in un’officina, distrutti tre furgoni. Incendio nella notte, tre intossicati in un appartamentoI vigili del fuoco intervenuti hanno estinto l’incendio ed evitato che il fuoco si propagasse alle stanze adiacenti. All’interno dell’abitazione c’erano tre persone, che sono rimaste intossicate dal ... lanazione.it Terranuova Bracciolini: incendio nella notte in un appartamento. Tre persone intossicate dal fumoI Vigili del Fuoco di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti questa notte alle ore 04.40 in Via Alcide De Gasperi a Terranuova Bracciolini per l'incendio in un appartamento. Ad andare ... firenzepost.it PIOPPI, INCENDIO IN UN APPARTAMENTO IN RISTRUTTURAZIONE: ATTIMI DI FORTE TENSIONE Un pomeriggio apparentemente normale si è trasformato in pochi minuti in una scena di apprensione a Pioppi, frazione di Pollica, dove un incendio ha int - facebook.com facebook Incendio al Trullo, in fiamme un camper e un'auto ift.tt/C7A8nce x.com