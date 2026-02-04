Nella notte, un incendio ha colpito un appartamento a Badia al Pino, sopra la Casa della Salute. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2:30, causando l’intossicazione di tre persone. La zona è stata evacuata e la struttura sanitaria è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso i feriti.

Paura nella notte a Badia al Pino, nel comune di Civitella in Val di Chiana, dove intorno alle ore 2:30 è divampato un incendio all’interno di un appartamento situato sopra la Casa della Salute. L’allarme ha fatto scattare l’intervento del servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est. Tre le persone coinvolte, tutte rimaste intossicate dal fumo e successivamente trasportate al Pronto Soccorso di Arezzo: una donna di 52 anni e un giovane di 23 anni in codice 2, mentre un uomo di 71 anni è stato ricoverato in codice 3. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre e altrettanti mezzi — autopompa, autobotte e autoscala — che hanno rapidamente domato le fiamme, sviluppatesi in un’unità abitativa di un complesso residenziale a schiera. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incendio nella notte a Badia al Pino: tre intossicati, Casa della Salute temporaneamente chiusa

Approfondimenti su Badia al Pino Incendio

Ultime notizie su Badia al Pino Incendio

