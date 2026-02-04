Arezzo | incendio nella notte in una villetta schiera a Badia al Pino Tre intossicati

Questa notte un incendio ha coinvolto una villetta a schiera a Badia al Pino, in provincia di Arezzo. Tre persone erano dentro al momento dell’incendio e sono riuscite ad uscire da sole. Sono state subito assistite dal personale del 118, che le ha portate in ospedale per sospette intossicazioni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

AREZZO – I Vigili del Fuoco di Arezzo, sono intervenuti con tre squadre e tre mezzi in località Badia al Pino, nel Comune di Civitella in Val di Chiana, per l'incendio di un appartamento. All'arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano interessato una unità abitativa di un complesso a schiera. Tre persone erano all'interno dell'abitazione al momento dell'incendio e sono uscite autonomamente, successivamente sono state prese in carico dal personale sanitario del 118 con sintomi da intossicazione. Sul posto anche i Carabinieri.

