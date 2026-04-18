Questa mattina si è verificato un incendio in un edificio dismesso e occupato da persone senza dimora nella zona industriale dell’Osmannoro, vicino a Sesto Fiorentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato una persona presente all’interno, senza riscontrare feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento e non sono stati segnalati danni strutturali rilevanti.

Sesto Fiorentino (Firenze), 18 aprile 2026 – Incendio questa mattina in un edificio dismesso e occupato da persone senza fissa dimora in via Tevere, nella zona industriale dell’Osmannoro. L’allarme è scattato intorno alle 10,20 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre provenienti dal distaccamento di Firenze ovest, da Calenzano e dalla sede centrale. Le fiamme hanno interessato il secondo e il terzo piano di un edificio di sei piani. Sul posto sono entrate in azione due squadre operative, un’autoscala, due autobotti e un carro aria. Durante le operazioni i vigili del fuoco hanno evacuato una persona rimasta all’interno dei locali, invasi dal fumo prodotto dalla combustione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in un edificio occupato all’Osmannoro: evacuata una persona, nessun ferito

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