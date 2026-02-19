Paura a Vietri crolla parte di un edificio | nessun ferito

A Vietri sul Mare, un edificio della Provincia è crollato ieri pomeriggio, causando paura tra i residenti. La causa sembra essere un problema strutturale accumulato nel tempo. Nessuno è rimasto ferito, ma il rischio di ulteriori cedimenti ha portato alla chiusura immediata dell’area. I vigili del fuoco stanno ispezionando la zona per verificare eventuali danni ad altre costruzioni vicine. La situazione preoccupa le autorità, che hanno deciso di monitorare attentamente la sicurezza del patrimonio edilizio locale. La strada principale rimane chiusa al traffico.

Paura a Vietri sul Mare: Crollo di un edificio della Provincia, nessuna vittima ma allerta sulla sicurezza del patrimonio. Vietri sul Mare (Salerno), 19 Febbraio 2026 – Un boato improvviso ha scosso ieri pomeriggio la frazione Marina di Vietri sul Mare, a causa del crollo parziale di un edificio di proprietà della Provincia di Salerno, in via Pellegrino. Fortunatamente, l'episodio non ha causato feriti, ma ha immediatamente allertato residenti e turisti, mettendo in luce la fragilità del patrimonio edilizio pubblico e la necessità di controlli più accurati. L'allarme e l'intervento immediato. L'allarme è scattato intorno alle 16:00, quando una porzione dell'edificio, conosciuto localmente come "Regina Margherita", ha ceduto improvvisamente.