Incendio in un deposito a Salerno | fiamme avvolgono materiali sanitari vicino al teatro Ghirelli

Un incendio si è sviluppato domenica sera a Salerno, vicino al teatro Ghirelli. Le fiamme hanno avvolto un deposito di materiali sanitari, provocando grande paura tra i residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Un incendio divampato nella serata di domenica 1 febbraio 2026 ha interessato un deposito situato accanto al teatro Ghirelli, nel Parco dell'Irno a Salerno. La struttura, che si trovava in zona residenziale e commerciale del centro città, era adibita a magazzino per materiali sanitari, tra cui migliaia di mascherine destinate alle scuole della provincia durante il periodo più critico dell'emergenza sanitaria. Le fiamme si sono propagate con estrema velocità, consumando gran parte dell'edificio e generando una colonna di fumo denso visibile a chilometri di distanza, che ha causato allarmi tra i residenti e il traffico in zona.

