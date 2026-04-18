Incendio in un appartamento le fiamme spaventano residenti e turisti | ingenti i danni

Nel tardo pomeriggio di ieri, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in fase di ristrutturazione situato al primo piano di una palazzina a Pioppi, frazione del comune di Pollica. Le fiamme hanno creato momenti di apprensione tra residenti e turisti presenti nella zona, provocando ingenti danni all'immobile coinvolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di tensione, nel pomeriggio di ieri, a Pioppi, frazione del comune di Pollica, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in ristrutturazione situato al primo piano di una palazzina. Secondo le prime informazioni, l’immobile era vuoto al momento dello scoppio delle fiamme.🔗 Leggi su Salernotoday.it Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane Notizie correlate Incendio a Verucchio, in fiamme il garage di una villetta: ingenti i danniRimini, 1 febbraio 2026 – Fiamme e paura a Verucchio, in provincia di Rimini, dove nel primo pomeriggio di oggi è scoppiato un incendio in via don... Sannazaro, le fiamme partite all'alba - ingenti danni, crollata la cupola, l'impressionante VIDEODiverse squadre dei Caschi rossi da ore sul posto, complessa la lotta al fronte di fuoco che ha reso difficili le operazioni di spegnimento I caschi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio in un appartamento a Tremestieri Etneo; Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzo; Alghero, incendio in un appartamento di via Malta: l’intervento dei vigili del fuoco; Incendio alla Garbatella: fiamme in appartamento, palazzo evacuato. Paura a Pioppi: incendio in un appartamento in ristrutturazione, intervengono i Vigili del FuocoFiamme in un’abitazione lungo la strada principale di Pioppi. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania evita il peggio. Indagini in corso ... infocilento.it INCENDIO IN UN APPARTAMENTO: VIGILI DEL FUOCO A CASTELNUOVO, NESSUN FERITONel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione a Castelnuovo Rangone (MO) ?alle 16:20 ?in Via Pirandello 28. ?Le ... tvqui.it Radiostuni. . News di Sabato 18 Aprile 2026 - Incendio in un capannone adibito a deposito nella zona industriale di Ostuni: coinvolti circa dieci mezzi, completamente avvolti dalle fiamme cinque ape-calessino - I due Istituti comprensivi di Ostuni protagonisti al facebook Si aggrava la posizione del Comune Crans-Montana, altri quattro indagati nell'inchiesta per il rogo di Capodanno. Salgono ora a tredici, per incendio, lesioni e omicidio colposi #ANSA x.com