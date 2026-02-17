Sannazaro le fiamme partite all' alba - ingenti danni crollata la cupola l' impressionante VIDEO

Le fiamme sono divampate all’alba al teatro Sannazaro a Napoli, causando ingenti danni e facendo crollare la cupola. Le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco di Napoli sono ancora in corso, mentre il fumo nero riempie le strade di Chiaia e rende l’aria irrespirabile. I soccorritori cercano di controllare il fronte di fuoco che minaccia uno dei simboli della tradizione teatrale napoletana. Un video riprende l’intervento dei pompieri mentre cercano di contenere le fiamme.

Diverse squadre dei Caschi rossi da ore sul posto, complessa la lotta al fronte di fuoco che ha reso difficili le operazioni di spegnimento I caschi rossi hanno contenuto le fiamme dall'esterno verso l'interno, per entrare nei locali del teatro. Al momento nessuna ipotesi può essere fornita sull'origine del rogo. La prima segnalazione al numero di emergenza è arrivata dopo le 6 e indicava la presenza di una vasta colonna di fumo nero nei pressi del ponte di Chiaia. Spaventosa la scena dall'alto, come mostrano le foto di Enrico Panella pubblicate su Facebook Grave incendio a Chiaia, brucia il Teatro Sannazaro.🔗 Leggi su Napolitoday.it Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa Conte Il Teatro Sannazaro di Napoli è andato in fiamme questa notte, causando il crollo della cupola e l'intossicazione di alcune persone. Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola, persone intossicate e danni ai palazzi Un incendio nel teatro Sannazaro di Napoli ha causato il crollo della cupola e ha coinvolto anche alcuni edifici vicini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sannazaro, le fiamme partite all'alba - ingenti danni, crollata la cupola; Napoli, incendio coinvolge il teatro Sannazaro: distrutta la cupola. Ci sono intossicati, le immagini del rogo sui social; Incendio in pieno centro a Napoli: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Napoli, grosso incendio stamattina all'alba: in fiamme il Teatro Sannazaro -. Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro: aria irrespirabile nel quartiereFiamme nel cuore di Chiaia, a Napoli: un incendio ha colpito il Teatro Sannazaro, tra i luoghi storici della cultura partenopea. Una colonna di fumo denso si è levata sopra i palazzi della zona, mentr ... giustizianews24.it Paura a Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro. Molti intossicati dal fumoIncendio nel cuore di Napoli: a fuoco il teatro Sannazaro. All'alba di oggi è scoppiato un enorme rogo in via Chiaia. Tra i palazzi ... iltempo.it Incendio in corso al teatro Sannazaro di Napoli. In fiamme la cupola. Diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto per domare il rogo. - facebook.com facebook