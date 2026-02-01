Incendio a Verucchio in fiamme il garage di una villetta | ingenti i danni

Un incendio ha distrutto il garage di una villetta a Verucchio, in provincia di Rimini. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio in via don Giovanni Bosco e hanno causato danni ingenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i proprietari sono sotto choc per i danni subiti. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Rimini, 1 febbraio 2026 – Fiamme e paura a Verucchio, in provincia di Rimini, dove nel primo pomeriggio di oggi è scoppiato un incendio in via don Giovanni Bosco. Ad andare a fuoco è stato il garage al piano terra di una villetta. Uno dei vicini ha visto il fumo e ha subito dato l'allarme. In casa c'erano i proprietari. I proprietari, che erano in casa, sono scesi immediatamente per mettersi al riparo e poi hanno tentato di spegnere le fiamme. Nel frattempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con un mezzo da Novafeltria e un'autobotte da Rimini. Ingenti i danni al garage, che hanno intaccato anche l'abitazione.

