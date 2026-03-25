Bresso incendio in un appartamento di via Grandi | evacuata una quarantina di residenti nel palazzo

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, un incendio ha interessato un appartamento nel centro di Bresso, in via Achille Grandi 39. L’incendio è scoppiato poco dopo le 15.30 e ha causato l’evacuazione di circa quarant’anni di residenti nel palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

Bresso (Milano) – Un incendio è divampato poco dopo le 15.30 di oggi, mercoledì 25 marzo, nel comune di Bresso, in via Achille Grandi 39. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in un appartamento al terzo piano di uno stabile di otto. Precauzionalmente sono stati evacuati una quarantina di residenti compreso un disabile al settimo piano e portato in una zona di sicurezza dai soccorritori. Le fiamme sono state circoscritte in pochi minuti dalle squadre di Sesto San Giovanni, Benedetto Marcello (Milano) e Monza con il supporto del nucleo speleo-alpino-fluviale. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta fortunatamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bresso, incendio in un appartamento di via Grandi: evacuata una quarantina di residenti nel palazzo Articoli correlati Incendio in un appartamento a Crotone, evacuata una palazzina: un feritoUn incendio si è sviluppato nella notte a Crotone, poco prima delle 03:00, all’interno di un’abitazione situata in via San Benedetto da Norcia. Leggi anche: Incendio in un appartamento: evacuata una palazzina e salvato un gatto Tutto quello che riguarda Bresso incendio in un appartamento di... Temi più discussi: Incendio negozio di scooter nel Milanese: sul posto i vigili del fuoco e il 118; Comitato No vasca, scatta il presidio; Va a fuoco un monopattino nel centro di accoglienza, evacuati in 200. Bresso, incendio in un appartamento di via Grandi: evacuata una quarantina di residenti nel palazzoI vigili del fuoco hanno spento in pochi minuti le fiamme che hanno causato solo danni materiali. Ancora ignote le cause del rogo ... ilgiorno.it Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzoÈ successo in via Achille Grandi a Bresso nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 ... milanotoday.it SERIE B 1A CLASSE BFM - BRESSO 43-38 (5-10; 8-11; 13-7; 17-10) Discacciati 2, Pastori 2, Zumaglini 10, Sartori 1, Cestari 4, Carmeli 9, Dionigi, Fordiani, Gregotti, Cassani 5, Osmetti 10 Allenatrice:Da Ros Assistente:Catalano Una partita che si doveva vinc - facebook.com facebook