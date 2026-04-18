Incendio al Trullo in fiamme un camper e un' auto

Nella notte, nella zona Trullo, si è sviluppato un incendio che ha interessato un camper e, poco dopo, anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, senza segnalare feriti. L’incendio ha provocato danni ai veicoli coinvolti e alcune lievi ripercussioni sulla viabilità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Incendio nella notte in zona Trullo. Un camper ha preso fuoco e, subito dopo, le fiamme hanno coinvolto anche un'auto in sosta. A dare l'allarme sono stati i residenti che hanno udito il rumore di diverse “esplosioni”. Boati dovuti ai finestrini e agli pneumatici, appunto, esplosi. Sul posto i.🔗 Leggi su Romatoday.it

UN' ECCEZIONALE ANTINCENDIO PER CAMPER

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