Incendio a Novara camper distrutto dalle fiamme in via Liguria

Da novaratoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì 23 marzo, un incendio si è sviluppato in via Liguria a Novara, coinvolgendo un camper parcheggiato lungo la strada. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per stabilire l’origine dell’incendio.

Nessun ferito, anche se le fiamme hanno coinvolto anche un'auto parcheggiata vicino al camper. Sul posto, i vigili del fuoco É successo nella serata di lunedì 23 marzo in via Liguria, dove per cause ancora da accertare un camper è ha preso fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con autopompa e autobotte. Al loro arrivo, le fiamme avevano coinvolto anche un'auto parcheggiata di fianco al camper. I vigili del fuoco hanno quindi lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si sono registrati feriti. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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