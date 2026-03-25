Incendio a Novara camper distrutto dalle fiamme in via Liguria

Nella serata di lunedì 23 marzo, un incendio si è sviluppato in via Liguria a Novara, coinvolgendo un camper parcheggiato lungo la strada. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per stabilire l’origine dell’incendio.

Nessun ferito, anche se le fiamme hanno coinvolto anche un'auto parcheggiata vicino al camper. Sul posto, i vigili del fuoco É successo nella serata di lunedì 23 marzo in via Liguria, dove per cause ancora da accertare un camper è ha preso fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con autopompa e autobotte. Al loro arrivo, le fiamme avevano coinvolto anche un'auto parcheggiata di fianco al camper. I vigili del fuoco hanno quindi lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si sono registrati feriti. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Incendio a Novara, camper distrutto dalle fiamme in via Liguria Articoli correlati Leggi anche: Incendio sulla Pontina: un furgone distrutto dalle fiamme Incendio nel capoluogo lombardo: veicolo distrutto dalle fiamme in viale EuropaUn incendio ha distrutto un veicolo in viale Europa, a Milano, nel pomeriggio di martedì 3 febbraio 2026. Una selezione di notizie su Incendio a Novara camper distrutto... Discussioni sull' argomento PRENDE FUOCO CAMPER A NOVARA IN VIA LIGURIA; Fiamme nella notte in via Liguria a Novara, distrutti un camper e un’automobile; NOTIZIE DAI VIGILI DEL FUOCO - Novara - Camper in fiamme in via Liguria; Incendio a Novara: camper in fiamme coinvolge anche un’auto. L'incendio è scoppiato poi dopo l'1: danni limitati e nessun ferito. #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Live e on demand sul sito TV33 Redazioni a Trento e a Bolzano - facebook.com facebook La polizia Ceca arresta tre persone accusate di aver appiccato un incendio a un'industria di componentistica per droni destinati all'Ucraina situata a Pardubice, a 100km da Praga. Si tratta di due cittadini statunitensi e un cittadino ceco . x.com