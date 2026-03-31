Arezzo vento forte | cade albero nel parco Giotto danneggiata struttura del centro sociale foto

Arezzo è stata interessata da raffiche di vento intenso che hanno causato il crollo di un albero nel parco Giotto. La pianta è caduta danneggiando una parte della struttura di un centro sociale nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autoscala e autogru per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area.

AREZZO – I vigili del Fuoco stanno intervenendo oggi pomeriggio, 31 marzo 2026, all’interno del Parco Giotto di Arezzo per la caduta di un grosso albero. A causa delle forti raffiche di vento, un cedro all’interno del parco è caduto sulla struttura del centro sociale. Fortunamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Una squadra dei vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autoscala e dell’autogru, sta rimuovendo la grossa pianta, per poter mettere in sicurezza la zona. La struttura coinvolta ha riportato alcuni danni, senza comprometterne la stabilità. Sul posto anche la Polizia Locale di Arezzo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo, vento forte: cade albero nel parco Giotto, danneggiata struttura del centro sociale (foto) Articoli correlati Vento forte, paura per la caduta di un grosso albero nel Parco Giotto di ArezzoArezzo, 31 marzo 2026 – Momenti di apprensione ad Arezzo per la caduta di un grosso albero all’interno del Parco Giotto a causa delle forti raffiche... Maltempo ad Arezzo, cade un albero al Parco Giotto: intervento dei Vigili del FuocoIntervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo all’interno del Parco Giotto, dove a causa del forte vento un grosso cedro è improvvisamente caduto su una... Una selezione di notizie su Arezzo vento forte cade albero nel... Discussioni sull' argomento Arezzo settore giovanile, un weekend da ricordare. Vento forte, albero cade al parco: paura, danni a una struttura ma nessuna persona coinvoltaIl vento forte fa cadere un grosso albero al parco Giotto di Arezzo. Vigili del fuoco al lavoro. Paura, danni ad una struttura ma nessuna persona coinvolta. È successo oggi martedì 31 marzo nel pomeri ... corrierediarezzo.it Vento forte, paura per la caduta di un grosso albero nel Parco Giotto di ArezzoSul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area. La pianta, un cedro massiccio, si è abbattuta su una struttura limitrofa ... lanazione.it