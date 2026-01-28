Giorno della Memoria ad Ailano | la Fiaccola della Pace sigla il primo Gemellaggio di Pace nel Matese con Valle Agricola | FOTO

Ailano e Valle Agricola si sono stretti in un gesto simbolico nel Parco Nazionale del Matese. Per il Giorno della Memoria, le due comunità hanno acceso la Fiaccola della Pace, dando il via al primo “Gemellaggio di Pace” nel territorio. La cerimonia si è svolta tra momenti di commozione e speranza, con le due località che hanno deciso di unirsi in nome della pace e della memoria.

Gli alunni del plesso di Ailano hanno donato al Movimento per la Pace due cartelloni sulla Pace, destinati alla “Mostra permanente della Pace” presso la sede matesina dell’organizzazione Una giornata simbolica e ricca di significato ha unito Ailano e Valle Agricola nel cuore del Parco Nazionale del Matese in occasione del Giorno della Memoria. La manifestazione, promossa dal Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio, ha visto la firma del primo “Gemellaggio di Pace” tra i due comuni matesini, consolidando un percorso iniziato con le tappe della Fiaccola della Pace.🔗 Leggi su Casertanews.it

In occasione della Giornata della Memoria, il 2° Circolo Didattico di Acerra ha promosso un evento dedicato all'arte dei bambini come strumento di pace e riflessione.

