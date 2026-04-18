Inaugurata la mostra Inedito Einaudi visitabile in biblioteca fino al 2 maggio

Sabato 18 aprile è stata inaugurata nella galleria Baldini della biblioteca la mostra intitolata “Inedito Einaudi”. L’esposizione presenta una selezione di manifesti e copertine editoriali realizzati dagli studenti delle classi 5D, 5E e 5F dell’Istituto Einaudi-Molari di Viserba. Gli elaborati sono stati creati sotto la supervisione degli insegnanti Federica Campochiaro. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 2 maggio.