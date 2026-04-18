Inaugurata a Catania la sezione giovanile delle fiamme oro

Da cataniatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio a Catania si è svolta l’inaugurazione della palestra della sezione giovanile delle Fiamme Oro, in occasione del 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato. L’evento si è tenuto alle 17 nel complesso del X Reparto Mobile, situato in Corso Italia 274. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle forze di polizia e giovani iscritti alla sezione.

Ieri pomeriggio, alle ore 17, a Catania, nell’ambito delle celebrazioni per il 174° Anniversario della Fondazione della polizia di Stato, si è tenuta l’inaugurazione della palestra della sezione giovanile delle fiamme oro, realizzata all’interno del X reparto Mobile, in Corso Italia 274. Nel.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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