Inaugurata a Catania la sezione giovanile delle fiamme oro

Ieri pomeriggio a Catania si è svolta l’inaugurazione della palestra della sezione giovanile delle Fiamme Oro, in occasione del 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato. L’evento si è tenuto alle 17 nel complesso del X Reparto Mobile, situato in Corso Italia 274. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle forze di polizia e giovani iscritti alla sezione.

Ieri pomeriggio, alle ore 17, a Catania, nell’ambito delle celebrazioni per il 174° Anniversario della Fondazione della polizia di Stato, si è tenuta l’inaugurazione della palestra della sezione giovanile delle fiamme oro, realizzata all’interno del X reparto Mobile, in Corso Italia 274. Nel.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Agropoli, inaugurata sezione di letteratura ucraina alla “Costabile Cilento”Tempo di lettura: < 1 minuto Una sezione dedicata alla letteratura ucraina entra a far parte del patrimonio della Biblioteca civica “Costabile... Leggi anche: Più servizi alla Scuola dell’Infanzia . Inaugurata la sezione Primavera con 10 nuovi posti nella fascia 0-3 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Catania, inaugurata la nuova sede della Questura; Inaugurato a Catania il Gruppo Sportivo Fiamme Oro; VIDEO | Inaugurata la nuova sede della questura di Catania; Catania, inaugurata la sede della nuova questura. Catania, inaugurata la nuova sede della QuesturaIl taglio del nastro alla presenza del capo della polizia di Stato, prefetto Vittorio Pisani, accompagnato dalle massime autorità civili e militari etnee Il 174° Anniversario della Fondazione della Po ... tg24.sky.it Inaugurata la nuova sede della Questura di Catania alla presenza del capo della Polizia VIDEOIeri, il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato è stato celebrato a Catania con l’inaugurazione della nuova sede della Questura. Alla cerimonia, svolta nel piazzale della nuova Ques ... gazzettinonline.it CATANIA, INAUGURATA LA SEZIONE GIOVANILE DELLE FIAMME ORO PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO: SPORT, LEGALITÀ E MUSICA AL TEATRO BELLINI Catania celebra il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Sta - facebook.com facebook