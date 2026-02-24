agropoli inaugurata sezione di letteratura ucraina alla costabile cilento

La decisione di aggiungere una sezione di letteratura ucraina alla Biblioteca civica “Costabile Cilento” deriva dalla crescente richiesta di conoscere la cultura di quel Paese. Per questo motivo, sono stati acquistati numerosi libri e materiali in lingua originale, disponibili per il pubblico. La novità mira a promuovere lo scambio culturale e a offrire nuovi spunti di lettura agli utenti della biblioteca. La sezione si trova al secondo piano, vicino all’area dedicata alle lingue straniere.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una sezione dedicata alla letteratura ucraina entra a far parte del patrimonio della Biblioteca civica “Costabile Cilento” di Agropoli, nel Salernitano. La nuova sezione è stata inaugurata in occasione del quarto anniversario dell’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina, in un clima di partecipazione e solidarietà. La giornata si è aperta con una marcia della pace che ha attraversato le vie cittadine, con partenza da Piazza Vittorio Veneto e arrivo al Palazzo Civico in via Pisacane. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione O Cilento APS e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno voluto esprimere vicinanza al popolo ucraino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A causa dell'anniversario dell'invasione russa, Agropoli ha aperto una nuova sezione dedicata alla letteratura ucraina nella biblioteca comunale Costabile Cilento.

