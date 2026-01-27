La nuova sezione Primavera alla scuola dell’Infanzia di Eggi amplia i servizi per i bambini da 0 a 3 anni, offrendo 10 posti aggiuntivi. Questa iniziativa mira a rispondere alla crescente domanda di asili nido nel Comune di Spoleto, migliorando le opportunità di accoglienza e supporto alle famiglie della zona.

Carenza asili nido: il Comune di Spoleto corre ai ripari. È stata inaugurata la sezione Primavera alla scuola dell’Infanzia di Eggi che, da questo gennaio, ha ampliato l’offerta dei servizi 0-3 anni per un totale di 10 nuovi posti. Il servizio, frutto di un percorso di co-progettazione avviato dall’ente che ha coinvolto il primo Circolo Didattico, la Cooperativa Sociale Il Cerchio e l’Ufficio scolastico regionale, è rivolto ai bambini e alle bambine che hanno un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Nella struttura ci sono spazi dedicati alla sezione Primavera e uno spazio condiviso per le attività che è possibile svolgere insieme ai bambini e alle bambine che frequentano la scuola dell’Infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più servizi alla Scuola dell’Infanzia . Inaugurata la sezione Primavera con 10 nuovi posti nella fascia 0-3

Il Comune apre le iscrizioni ai servizi convenzionati di asili nido e sezione primavera per la prima infanzia.

Giovedì 8 gennaio è stata inaugurata a Novate la nuova sede della scuola dell'infanzia "Andersen" in via Campo dei Fiori.

