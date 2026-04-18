In via dell' Istria tre nuovi appartamenti per le famiglie dei bambini in chirurgia

In via dell'Istria sono stati aperti tre nuovi appartamenti destinati alle famiglie dei bambini in chirurgia presso il Burlo. Due di queste unità, di 72 metri quadrati ciascuna, sono modulabili in base alla composizione dei nuclei familiari, mentre un terzo appartamento misura 58 metri quadrati. È stato inoltre predisposto un deposito per carrozzine, seggioloni e tessili di ricambio.

Tre nuovi appartamenti per le famiglie dei bambini ricoverati in chirurgia al Burlo. Si tratta di due unità modulabili da 72 metri quadrati (per adattarsi alla composizione dei nuclei familiari) più un terzo appartamento da 58 e un deposito per carrozzine, seggioloni o tessili di ricambio.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Via Piave | Autonomia delle persone con disabilità, inaugurati due nuovi appartamenti: “Un'opportunità per le famiglie”Sono stati inaugurati nella mattina di martedì 7 aprile in via Piave, a poche decine di metri da piazza Grande, due nuovi appartamenti di “Abitare... Leggi anche: Ennesimo blitz dei ladri al nido: slitta l'ingresso dei bambini e le famiglie restano fuori Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: In via dell'Istria tre nuovi appartamenti per le famiglie dei bambini in chirurgia; Abc, nuovi alloggi per le famiglie dei bambini in cura al Burlo; TRIESTE | CURE PEDIATRICHE, ABC RAFFORZA L’ACCOGLIENZA CON NUOVI ALLOGGI PER LE FAMIGLIE; Tre nuovi appartamenti per le famiglie dei bambini chirurgici del Burlo grazie ad Abc. In via dell’Istria 37 sono stati realizzati tre nuovi appartamenti che dal prossimo mese vedranno i primi ospiti - facebook.com facebook RISVEGLIO ISTRIANO Cari Amici, con questa bella immagine di Valle d'Istria vi auguriamo una buona Pasquetta! x.com