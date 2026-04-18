In un garage di Sarnico 110 kg di cocaina Arrestato il custode 22enne di Grumello

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno sequestrato 110 kg di cocaina all’interno di un garage situato a Sarnico. L’operazione ha portato all’arresto di un giovane di 22 anni, di origine albanese e residente a Grumello, ritenuto il responsabile della custodia della sostanza. Il blitz è stato condotto dalla Guardia di Finanza di Brescia, che ha sequestrato la droga e fermato il ragazzo.

L’OPERAZIONE. È un sequestro destinato a lasciare il segno quello messo a segno dalla Guardia di Finanza di Brescia in un garage di Sarnico «custodito» da un 22enne di origini albanesi di Grumello. A scoprire il carico stoccato nel garage di Sarnico, con tutta probabilità solo una delle tappe del suo viaggio attraverso l’Europa, sono stati gli specialisti del Goa, il Gruppo Operativo Antidroga, del Gico, il Gruppo investigativo criminalità organizzata, della Guardia di Finanza di Brescia, che negli ultimi anni ha stroncato più di un canale di rifornimento dello stupefacente verso Bergamo, Brescia e Milano. L’indagine è partita dalla...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In un garage di Sarnico 110 kg di cocaina. Arrestato il «custode» 22enne di Grumello Notizie correlate Catania: 110 kg di cocaina e il modello Tauro nel portoLa logistica portuale di Catania è stata messa sotto amministrazione giudiziaria per spezzare il legame strutturale tra clan siciliani e trafficanti... Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina: pusher arrestato dalla poliziaANCONA – I suoi movimenti erano già stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che una volta rilevata la cessione di una dose di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In un garage di Sarnico 110 kg di cocaina. Arrestato il custode 22enne di Grumello; Maxi sequestro sul Sebino: in garage aveva 110 kg di cocaina pura; Sarnico, 22enne arrestato: nel garage nascondeva 10 milioni di euro di cocaina; Brescia, in contrada Cavalletto arriva un hotel 4 stelle. Sarnico, 22enne arrestato: nel garage nascondeva 10 milioni di euro di cocainaUn garage trasformato in un deposito di droga. Tanta droga. E' quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Brescia, che nei giorni scorsi ... bsnews.it In un garage di Sarnico 110 kg di cocaina. Arrestato il «custode» 22enne di GrumelloÈ un sequestro destinato a lasciare il segno quello messo a segno dalla Guardia di Finanza di Brescia in un garage di Sarnico «custodito» da un 22enne di origini albanesi di Grumello. ecodibergamo.it - Uesse Sarnico 2-0 Virtus Ciserano Bergamo Clean sheet e grande prestazione dei nostri Under 13, che superano la Virtus Ciserano Bergamo con un convincente 2-0 e volano in finale, dove ad attende facebook