A Catania, le autorità hanno sequestrato 110 chili di cocaina e hanno ispezionato il modello navale Tauro nel porto. La gestione del terminal portuale è stata posta sotto amministrazione giudiziaria per interrompere i collegamenti tra i gruppi criminali siciliani e i trafficanti calabresi. L’intervento è stato condotto durante un’operazione di contrasto al traffico di droga e alle attività illecite legate alla criminalità organizzata.

La logistica portuale di Catania è stata messa sotto amministrazione giudiziaria per spezzare il legame strutturale tra clan siciliani e trafficanti calabresi. Un sistema di infiltrazione che replica il modello già operativo nel porto di Tauro, dove broker di Siderno controllavano i terminal attraverso dipendenti infedeli e container modificati. L’inchiesta coordinata dalla Dda di Catania ha portato all’amministrazione dell’azienda Europa Servizi Terminalistici (E.S.T.) s.r.l., rilevando come oltre 110 chili di cocaina siano stati fatti sparire dai tetti dei container sotto gli occhi delle autorità. La misura, firmata dalla presidente Maria Pia Urso e dalle giudici Scirè e Matta, mira a bonificare i terminal attivi nell’est della Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania: 110 kg di cocaina e il modello Tauro nel porto

