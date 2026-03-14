Sorpreso in possesso di 110 dosi di cocaina | pusher arrestato dalla polizia

Una persona è stata arrestata dalla polizia ad Ancona dopo essere stata trovata in possesso di circa 110 dosi di cocaina. Le forze dell’ordine avevano già monitorato i suoi movimenti e, dopo aver assistito a una consegna di droga a un cliente, hanno intervenuto sequestrando l’intera partita di sostanza stupefacente. L’operazione ha portato all’arresto dell’individuo.

ANCONA – I suoi movimenti erano già stati oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che una volta rilevata la cessione di una dose di sostanza stupefacente a un cliente, sono entrate in azione riuscendo a sequestrare al pusher circa un etto di cocaina. Nella giornata di ieri la polizia ha tratto in arresto un uomo di origini extracomunitarie ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione ai fini di spaccio di ben 110 dosi termosaldate di cocaina. Gli accertamenti sono il frutto dei servizi di controllo del territorio svolti nel capoluogo dorico. Nei giorni scorsi i poliziotti, mediante un... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Spaccio, trovato pusher con 56 dosi di cocaina: fermato dalla Polizia LocaleOltre ai circa cinquanta grammi di cocaina al giovane, durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche contanti e altre sostanze... Nasconde 230 chilogrammi di cocaina nel camion, arrestato dalla Polizia di Frontiera a Ventimiglia Aggiornamenti e notizie su Sorpreso in possesso di 110 dosi di... Temi più discussi: La Polizia di Stato denuncia un uomo sorpreso in possesso di un coltello per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Con il nuovo Decreto Sicurezza possono scattare anche sanzioni amministrative accessorie - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Sorpreso a spacciare, addosso aveva 81 dosi di eroina: 25enne arrestato; Arrestato giovane sorpreso con 5 chili di droga; Pescara, 15enne sorpreso con coltello e hashish durante un controllo della Polizia. Sorpresa in possesso di 2.7 chili di marijuana e 210 grammi di hashish: arrestata 19enneQuando ha abbassato il finestrino per consegnare i documenti, i poliziotti hanno subito avvertito l’odore tipico della marijuana e, pertanto, l’hanno invitata a scendere ... grandangoloagrigento.it Appena denunciato per furto viene sorpreso dopo poche ore a rubare nuovamente: arrestatoDurante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un collo di bottiglia frantumato ... lanuovasardegna.it Un disoccupato algerino sorpreso a rovistare in un furgone, era stato denunciato nella notte - facebook.com facebook Un attacco in contropiede di Harold Tejada ha sorpreso tutti i migliori nel finale e il colombiano della XDS Astana si è aggiudicato la 6ª tappa ed è rientrato in top 10 in classifica. Trentin chiude 5° in volata Il campione Jonas Vingegaard difende comunque la x.com